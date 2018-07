Adilson Batista admite que estreia não foi das melhores A estreia no comando do São Paulo não foi das melhores - empate por 2 a 2 com o Atlético Goianiense, neste sábado, em pleno Morumbi - e o técnico Adilson Batista sabe bem disso. Esse foi o principal tema de sua entrevista coletiva logo após a partida.