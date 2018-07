Adilson Batista aprova atuação do Cruzeiro O técnico Adilson Batista saiu de campo satisfeito com a vitória, por 3 a 1, sobre o Nacional, nesta quinta-feira, no Mineirão. O resultado deixou o Cruzeiro mais próximo da vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. O treinador só lamentou a desatenção do time no início do segundo tempo, quando os visitantes marcaram o gol e reduziram a vantagem da equipe brasileira.