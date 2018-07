Adilson Batista confirma estreia de Douglas no Vasco O técnico Adilson Batista confirmou nesta sexta-feira a presença do recém-contratado meia Douglas entre os titulares do Vasco no clássico contra o Flamengo, domingo, no Maracanã. O jogador irá vestir a camisa 10 vascaína e chega do Corinthians para suprir uma posição carente do time, no setor de armação de jogadas.