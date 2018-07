Adilson Batista decide repetir time de goleada no Vasco

RIO - Satisfeito com a goleada do Vasco por 6 a 0 sobre o Friburguense, no último domingo, o técnico Adilson Batista deve repetir a escalação do time pela primeira vez nesta temporada. Ao menos foi o que o treinador indiciou na atividade desta terça-feira, realizada em São Januário, na véspera do duelo com o Audax, pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

Nesta terça-feira, Adilson comandou um treinamento tático e repetiu a mesma escalação da goleada do fim de semana. Assim, o time deve entrar em campo no Raulino Oliveira com a seguinte escalação: Martín Silva; André Rocha, Luan, Rodrigo e Marlon; Guiñazú, Aranda e Fellipe Bastos; Montoya, William Barbio e Edmilson.

Assim, o meia Pedro Ken, expulso na segunda rodada do Campeonato Carioca, ficará no banco de reservas do Vasco no jogo contra o Audax após cumprir suspensão automática diante do Friburguense. Após empates nas rodadas iniciais com Boavista e Macaé, o Vasco goleou o Friburguense e chegou aos cinco pontos no Campeonato Carioca, na terceira colocação.