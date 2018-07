Adilson Batista descarta volta de três afastados O técnico Adilson Batista confirmou nesta quinta-feira que o volante Sandro Silva e os atacantes André e Willie, jogadores importantes do elenco do Vasco, não vão ser relacionados para a partida contra o Atlético Paranaense, neste domingo, em Joinville (SC). O motivo do afastamento não é técnico ou tático. O treinador não vê comprometimento do trio no objetivo de livrar o clube da queda para a Série B do Brasileiro.