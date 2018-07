Adilson Batista deve manter escalação do time do Vasco

Depois da vitória por 2 a 0 na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, o técnico Adilson Batista deve repetir a escalação do Vasco para enfrentar novamente a Ponte Preta, neste sábado, dessa vez pela Série B. Os dois confrontos acontecem no mesmo local: o Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Assim, o Vasco deve entrar em campo neste sábado com Martín Silva; Carlos César, Luan, Douglas Silva e Diego Renan; Guiñazu, Aranda, Fabrício e Douglas; Thalles e Kléber. E espera conseguir nova vitória sobre a Ponte Preta, agora para melhorar sua classificação na disputa da Série B.

A novidade vascaína para o reencontro com a Ponte Preta é a presença do meia colombiano Montoya, que estava suspenso na Copa do Brasil e ficará como opção no banco de reservas neste sábado. Ele também negociava ida para o Vitória de Guimarães, de Portugal, mas não houve acordo.

Enquanto isso, o zagueiro Rodrigo e o volante Pedro Ken seguem em recuperação, após terem sofrido lesão, e são novamente desfalque. Mas a vantagem de Adilson Batista é poder repetir a formação que já deu certo no confronto anterior com a Ponte Preta, na quarta-feira passada.