Adilson Batista exalta papel da torcida e vitória vascaína

RIO - Depois de ver o Vasco vencer o Resende por 1 a 0 e garantir vaga na segunda fase da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira, em São Januário, o técnico Adilson Batista exibiu satisfação com o fato de a equipe ter conseguido conquistar um triunfo logo após amargar a perda do título carioca para o Flamengo, no último domingo, no Maracanã. Naquela ocasião, perdeu a taça ao ser prejudicado por um erro da arbitragem, que não impugnou um gol irregular de Márcio Araújo no finalzinho do segundo tempo.

Ao analisar a atuação vascaína diante do Resende, o treinador exaltou não apenas o seu time, mas também o papel dos torcedores cruzmaltinos, que chegaram a gritar "é campeão" durante o jogo, em alusão ao fato de que consideram o clube o verdadeiro campeão estadual de 2014.

"Nós tivemos que reagir rápido após a perda do título numa outra competição, onde nós tínhamos a obrigação de vencer. No primeiro tempo a gente tentou, mas o Resende esteve bem fechado. Precisávamos arriscar de fora da área, mas tivemos problemas. No segundo tempo o panorama seguiu o mesmo, mas conseguimos fazer um gol. Foi um resultado merecido. Aproveito para enaltecer e parabenizar o torcedor, que nos ajudou e nos incentivou o tempo inteiro", disse Adilson, que preferiu não polemizar ao comentar o fato de os torcedores terem gritado "é campeão" na última quarta.

"O Vasco não é campeão, mas sim multicampeão. É um time tradicional, respeitado, vitorioso e que possui uma história bonita. A maior prova disso é o grande número de estrelas na bandeira. O Vasco está lutando para recuperar dias melhores", disse.

PEDIDO

O treinador também confirmou, em entrevista coletiva, que pedirá à CBF pela liberação de Thalles e Danilo, convocados para defender a seleção brasileira sub-20, devido ao grande número de desfalques do time para a estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 16h20, contra o América-MG, em São Januário.

"O objetivo é o título. O Vasco é o candidato e o time a ser batido (na Série B). Vamos nos preparar. Temos história, mas temos que jogar com seriedade. Temos que iniciar bem e fazer a nossa parte. Eu acompanhei o jogo do América contra o Atlético Mineiro (pela semifinal da competição estadual). Vamos focar e analisar com cuidado. É a primeira vez que irei jogar com portões fechados. Teremos que fazer um bom jogo sem o apoio do nosso torcedor", declarou o treinador, se referindo ao fato de que o Vasco terá de cumprir punição aplicada após a grande briga envolvendo torcedores do clube e do Atlético-PR, em Joinville, na rodada final do Brasileirão de 2013.