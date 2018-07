Adilson Batista exalta 'postura' do Vasco em vitória O Vasco chegou à quarta vitória consecutiva no Campeonato Carioca na última quarta-feira, ao fazer 2 a 1 no Volta Redonda, de virada. Mesmo sem quatro titulares, a equipe mostrou poder de reação e manteve o embalo. Para o técnico Adilson Batista, no entanto, mais importante do que isso foi a "postura" apresentada pelos jogadores.