Adilson Batista faz mistério para escalar o São Paulo

Pela formação trabalhada nesta sexta-feira, o paraguaio Ivan Piris estrearia com a camisa tricolor atuando como titular pela lateral direita. Jean voltaria à sua posição de origem e atuaria como volante, na vaga deixada por Denilson. Outras opções para o meio são Rodrigo Caio, Zé Vitor ou Cícero. Na lateral, Adilson também tem variáveis.

"Eu posso criar alternativas. Hoje (sexta-feira) vi o material de dois jogadores que eu posso utilizar no domingo. Peguei o material do Luiz Eduardo, Henrique Miranda... eu já sei quem colocar, mas não vou falar", disse Adilson. No segundo tempo do jogo contra o Coritiba, Carlinhos Paraíba foi deslocada para a esquerda e o time caiu muito de rendimento - tomou três gols com um jogador a mais em campo.

Na manhã deste sábado, Adilson comanda o último treino da equipe antes do jogo contra o Vasco. Já sabe que não poderá contar, no CT da Barra Funda, com Lucas, que será liberado para participar do sorteio das Eliminatórias da Copa do Mundo. O meia, porém, se juntará ao grupo no fim da tarde e participa normalmente do jogo no domingo.