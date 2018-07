Adilson Batista festeja Vasco no G-4 e já pensa no líder Ceará

O técnico Adilson Batista festejou a entrada do Vasco no grupo dos quatro primeiros colocados da Série B, assegurada com a vitória por 1 a 0 sobre o Náutico, na noite de terça-feira, na Arena Pernambuco, mas ele ainda quer mais. Por isso, o treinador convocou o torcedor a lotar o Estádio de São Januário no próximo sábado, quando o time vai receber o Ceará, em duelo válido pela 16ª rodada.

"Temos um jogo difícil no sábado. Eu acompanhei o jogo do Ceará contra o Internacional (vitória por 1 a 0 no Beira-Rio, pela Copa do Brasil) e fizeram um bom jogo. Nós precisamos do nosso 12º jogador e tenho certeza que a torcida do Vasco vai comparecer", disse.

O triunfo sobre o Náutico colocou o Vasco na vice-liderança da Série B, com 28 pontos, apenas três atrás exatamente do Ceará, o segundo colocado. Adilson aprovou a atuação do Vasco na partida de terça-feira, mesmo que tenha reconhecido uma queda de rendimento do time no segundo tempo.

"Fizemos um jogo bem controlado e bem consciente. Tivemos que fazer algumas mudanças, mas aqueles que entraram, procuraram corresponder. O adversário mudou o jeito de jogar, atacou um pouco e jogou com mais gente na frente no segundo tempo. O objetivo era vencer e evidente que você quer que o time tenha parte do jogo controlado, mas merecemos o resultado", afirmou.

Para Adílson, as mudanças realizadas na escalação do Vasco surtiram efeito. Diante do Náutico, Luan formou a dupla de zaga com o capitão Rodrigo e o volante Guiñazu voltou de suspensão no lugar de Fabrício."Os que entraram, entraram muito bem. Jhon Cley cumpriu bem o seu papel e tem trabalhado bem nos treinamentos. O Luan fez bem o lado direito, já tinha feito essa função antes. Senti o Carlos César um pouco sobrecarregado, mas depois a expulsão acabou facilitando", comentou.

Assim, o treinador aproveitou a oportunidade após o triunfo para exaltar o elenco vascaíno. "O aproveitamento é muito bom. Evidente que nos gostaríamos de ter jogado como jogamos o primeiro tempo hoje. Não deveria ter que rodar o elenco pela intertemporada que fizemos. Alguns não jogam há um tempo e podem sentir. Às vezes eu mexo por conta disso e alguns não entendem, mas é o futebol", disse.