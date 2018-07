Adilson Batista lamenta chances desperdiçadas pelo Vasco em empate

O Vasco esteve perto de selar com vitória seu retorno a São Januário neste sábado. Depois de cumprir punição durante nove jogos na Série B, o time carioca abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, contra o América-RN, e acumulava boas chances no ataque. Até que sofreu o empate em uma trapalhada da defesa no início da segunda etapa.

Ao fim da partida, o técnico Adilson Batista lamentou as oportunidades desperdiçadas no ataque. "Fizemos por merecer a vitória, mas infelizmente a bola não quis entrar. Sufocamos, jogamos adiantando e não demos espaços. Merecíamos os três pontos não só por conta da pressão que fizemos no final, mas por nossa atuação ao longo de toda a partida", disse o treinador.

Se tivesse vencido, o Vasco emplacaria sua terceira vitória seguida, ficaria bem próximo do G4 e acalmaria a torcida. "Não foi o resultado que nós imaginávamos. O nosso objetivo era vencer o jogo, convencer e melhorar nosso desempenho em relação ao jogo anterior. Queríamos também melhorar no entrosamento, já que mudamos o jeito de jogar e passamos a atuar com jogadores na frente".

O tropeço acabou desagradando a torcida, que vaiou Adilson em alguns momentos do segundo tempo. O treinador, contudo, minimizou os apupos e só destacou o apoio demonstrado pelos torcedores, que finalmente puderam ver o Vasco jogando novamente em São Januário. "O público foi fantástico. Tenho que parabenizar o torcedor, que apoiou e jogou junto. Vi o torcedor jogando junto o tempo inteiro. É importante jogar em São Januário, afirmou.