Adilson Batista lamenta empate e admite Vasco 'com dificuldade'

O técnico Adilson Batista não gostou do desempenho do Vasco no empate por 0 a 0 diante da Ponte Preta, no último sábado, pela Série B. Mesmo atuando em Campinas, o time carioca poderia ter conquistado um resultado melhor, na visão do treinador, mas esbarrou nas mesmas dificuldades que vem apresentando ao longo da competição e pouco ameaçou o gol do adversário.

"O empate foi ruim para os dois. A Ponte tem a ambição que nem a gente de chegar lá em cima da tabela, mas estamos deixando escapar essa chance de encostar. Mesmo com jogo a menos, estamos tendo dificuldades", declarou o treinador.

O empate levou o Vasco a 19 pontos, apenas na décima colocação, quatro atrás do Avaí, que abre o G-4. Adilson Batista sabe que a situação não é boa e admite que a equipe já deveria ter embalado. Até por isso, espera ainda mais dificuldade diante do Paraná, sábado que vem, pela 14.ª rodada.

"Está demorando um pouco para embalarmos. Essa arrancada era para ter ocorrido no jogo passado (empate por 1 a 1 com o América-RN, em casa), mas hoje (sábado), até pela história da Ponte, sabíamos da dificuldade. Contra o Paraná é mais um jogo complicado, em casa, todos se preparam mais para jogar contra o Vasco, o time é o adversário a ser batido na Série B", comentou o treinador.