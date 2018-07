Adilson Batista lamenta 'erros bobos' do Cruzeiro O técnico Adilson Batista atribuiu a derrota para o Ipatinga, por 3 a 1, ao "erros bobos" cometidos pelo Cruzeiro, neste domingo, no Mineirão. A derrota custou ao time da capital, que jogava por um empate, a vaga na decisão do Campeonato Mineiro.