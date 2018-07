Adilson Batista mira arrancada vascaína na Série B após goleada

O Vasco não poderia ter recomeço melhor na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite de terça-feira, o time goleou o Santa Cruz por 4 a 1, na Arena Pantanal, em partida válida pela 11ª rodada e empolgou Adilson Batista. O treinador evitou adotar um discurso eufórico após o triunfo, mas ao mesmo tempo já projetou uma arrancada do time na competição.

"É o primeiro jogo oficial. Fizemos dois trabalhos em Atibaia, agora os jogadores vão se soltando, alguns ainda não estando 100%, somente na parte física. Mudamos um pouco o jeito de jogar, precisa de um pouco de paciência e entender.Somos a melhor defesa, melhor saldo, um jogo a menos, vamos encostar no grupo de cima. Agora voltamos pra casa, com apoio do torcedor, onde o Vasco sempre foi respeitado", disse.

O jogo contra o Santa Cruz foi o último de uma série de perda de mandos de campo que o time precisou cumprir em razão da briga entre as torcidas de Vasco e Atlético Paranaense, em Joinville, pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2013. Assim, Adilson festejou a volta para casa e a redução de problemas do time.

"No início do Brasileiro, perdemos jogadores por lesão, para seleção e tivemos a ausência de jogadores importantes. Demos oportunidades para os mais jovens. Com a paralisação durante a Copa, tivemos tempo para trabalhar, oportunidade de reagrupar e ter as peças à disposição. Vamos voltar para casa, reencontrar nosso torcedor, e o Vasco vai voltar a ser o Vasco que todos esperam", disse.

Uma dessas dificuldades era a ausência de Guiñazu, lesionado. Com o retorno do volante ao Vasco no duelo com o Santa Cruz, Adilson destacou que o jogador é fundamental para o time. "O Guiñazu é um jogador importantíssimo. Ele traz qualidade técnica, liderança e dita o ritmo de jogo nos momentos de dificuldades", afirmou.

A vitória na terça-feira levou o Vasco aos 17 pontos, na sétima colocação na Série B. O time volta a entrar em campo no próximo sábado, às 16h20, em São Januário, pela 12ª rodada.