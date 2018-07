Adilson Batista pede demissão no Corinthians após revés

"Estou aqui apenas para comunicar que, após o jogo, o professor Adilson Batista nos procurou e entendeu que deveria deixar o caminho livre. Não queria deixar prejuízo à equipe que está brigando pelo título", declarou o diretor de futebol Mário Gobbi, em entrevista coletiva. O dirigente, contudo, não detalhes sobre a saída de Adilson.

Com o revés deste domingo, o Corinthians chegou a sua quinta partida sem vitória. Foram três derrotas e dois empates nas últimas rodadas. O último triunfo aconteceu no clássico com o Santos, por 3 a 2, no dia 22 de setembro. O time paulista, que ainda tem um jogo a menos que os rivais, soma 49 pontos, cinco atrás do líder Cruzeiro.

Adilson Batista, substituto de Mano Menezes, estreou no comando do Corinthians no clássico com o Palmeiras, no dia 1.º de agosto. O time era líder do Brasileirão, com 24 pontos em 11 jogos. Desde então, o treinador acumulou sete vitórias, quatro empates e seis derrotas em 17 jogos.

Surpreso com a demissão do técnico, Mário Gobbi informou que a diretoria ainda não começou a procurar um substituto para Adilson Batista.