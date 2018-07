Adilson Batista relaciona Ilsinho e Piris no São Paulo para pegar o Vasco

SÃO PAULO - O técnico Adilson Batista relacionou 19 jogadores no São Paulo, neste sábado, para encarar o Vasco neste domingo, às 16 horas, no Morumbi, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As principais novidades da lista são o meia Ilsinho, que volta a ficar à disposição depois de desfalcar o time contra o Atlético-GO ao ser dispensado para resolver assuntos pessoais, e o lateral-direito paraguaio Piris, recém-contratado e que foi apresentado oficialmente na última quinta.

Diante dos vascaínos, o São Paulo não poderá contar com o lateral-esquerdo Juan e o volante Denilson, que cumprirão suspensão, além de Henrique, Bruno Uvini, Willian e Casemiro, que defendem a seleção brasileira no Mundial Sub-20, na Colômbia.

Na última sexta-feira, Piris treinou no lugar do Denílson e Jean foi deslocado para o meio-campo para ocupar a vaga do volante que está suspenso, enquanto Henrique Miranda herdou a vaga aberta por Juan. O treinador, porém, não quis confirmar as modificações e levará o mistério para este domingo.

Na manhã deste sábado, Adilson comandou o último treino da equipe antes do jogo contra o Vasco. O meia Lucas foi liberado da atividade para poder participar do sorteio das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, realizado neste sábado à tarde, no Rio. O meia, porém, está na lista de relacionados de Adilson e está confirmado no duelo contra os vascaínos.

Confira a lista de relacionados do São Paulo:

Goleiros: Rogério Ceni e Denis.

Zagueiros: Rhodolfo, Xandão e Luiz Eduardo.

Laterais: Jean, Piris e Henrique Miranda.

Meio-campistas: Lucas, Wellington, Carlinhos, Ilsinho, Zé Vitor, Rivaldo, Marlos, Cícero e Rodrigo Caio.

Atacantes: Dagoberto e Fernandinho.