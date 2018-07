Adilson Batista testa mudanças na equipe do Vasco Com três desfalques certos por causa de suspensão, e insatisfeito após os últimos tropeços de sua equipe, o técnico Adilson Batista promoveu sete mudanças na escalação do Vasco durante o treinamento realizado nesta quinta-feira, em São Januário. Assim, ele espera reagir diante do Avaí, neste sábado, pela Série B - já são três jogos seguidos sem vitória, sendo um deles pela Copa do Brasil.