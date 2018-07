Adilson Batista testa Vasco com Pedro Ken entre os titulares

RIO - Sem jogo neste fim de semana, pois a partida contra o Náutico, que seria neste sábado, foi adiada, o Vasco continua em preparação para os próximos compromissos na Série B do Campeonato Brasileiro. Assim, o técnico Adilson Batista comandou um coletivo nesta sexta-feira e a principal novidade foi a presença de Pedro Ken entre os titulares.

O volante formou o meio-de-campo da equipe principal do Vasco com Fellipe Bastos, Fabrício e Douglas, entrando na vaga que vinha sendo ocupada por Danilo. A outra mudança no time titular vascaíno foi a entrada de Rafael Silva no ataque, em substituição a Thalles, cedido para defender a seleção brasileira Sub-21.

Assim, o atacante Edmilson, artilheiro do Campeonato Carioca, treinou entre os reservas, assim como Guilherme Biteco e Anderson Salles, ambos recém-contratados pelo Vasco. Na segunda parte da atividade, porém, Biteco ganhou uma chance no time principal, em substituição a Yago.

Os titulares do Vasco, então, treinaram com a seguinte formação: Martin Silva; André Rocha, Luan, Douglas Silva e Diego Renan; Fabrício, Fellipe Bastos, Pedro Ken e Douglas; Yago (Guilherme Biteco) e Rafael Silva. Já os reservas foram escalados com: Diogo Silva, Jomar, Anderson Salles, Rodrigo e Marlon; Aranda, Danilo (Montoya), Dakson e Guilherme Biteco; Marquinhos do Sul e Edmílson.

Com o adiamento da partida com o Náutico, o Vasco volta a entrar em campo na próxima terça-feira, quando vai enfrentar o Sampaio Corrêa, em Teresina, em partida válida pela sexta rodada da Série B.