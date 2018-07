Adilson confirma Kléber e Jonathan no Cruzeiro

O técnico Adilson Batista divulgou na manhã desta terça-feira uma lista com 23 jogadores do Cruzeiro relacionados para viajar visando o confronto que o time fará contra o São Paulo, nesta quarta, no Morumbi, no duelo de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América.

O atacante Kléber e o lateral-direito Jonathan, que se recuperam de lesões musculares na coxa, foram confirmados na lista de relacionados e viajam junto com o elenco cruzeirense na tarde desta terça-feira. Os dois jogadores, porém, não estiveram em campo no último treinamento de preparação para a partida.

Outro atleta que foi confirmado por Adilson Batista é o goleiro Fábio, que tomou uma pancada na mão direita e será titular contra os são-paulinos no Morumbi.

Confira os relacionados do Cruzeiro para o duelo:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Laterais: Diego Renan, Fernandinho e Jonathan.

Zagueiros: Cláudio Caçapa, Gil, Leonardo Silva e Thiago Heleno.

Volantes: Elicarlos, Fabinho, Fabrício, Henrique e Marquinhos Paraná.

Meias: Gilberto, Pedro Ken e Roger.

Atacantes: Eliandro, Guerrón, Kieza, Kléber, Thiago Ribeiro e Wellington Paulista.