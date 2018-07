Adilson confirma Vasco com Douglas e estrangeiros

Adilson Batista não fez questão de manter o mistério sobre a escalação do Vasco para o jogo contra o ABC, nesta terça-feira, pela Copa do Brasil. No treino desta segunda, o técnico confirmou a escalação do time carioca, com o retorno do meia Douglas e o quarteto estrangeiro.

Douglas volta ao time após cumprir suspensão no sábado, na rodada da Série B do Campeonato Brasileiro - o Vasco empatou com o Icasa por 1 a 1, fora de casa. O meia comandará o setor ofensivo que terá também o meia Maxi Rodríguez e os atacantes Montoya e Kleber.

A equipe vascaína deve entrar em campo na noite desta terça, em São Januário, escalado com Martín Silva; Carlos Cesar, Rodrigo, Douglas Silva e Marlon; Guiñazu, Fabrício, Maxi Rodríguez e Douglas; Montoya e Kléber.

Para este jogo, Adilson preparou o time com um trabalho tático, que teve o retorno de Thalles e Lorran. Eles estavam com a seleção brasileira sub-20 que disputou o Torneio de Cotif, em Valência, na Espanha.

Depois do treino em campo reduzido, o técnico comandou trabalho de ataque e defesa, com a equipe dividida em dois grupos, seguido de uma atividade de bola parada. Tudo acompanhado de perto pelo presidente Roberto Dinamite. O trio formado por Diego Renan, Dakson e Pedro Ken trabalhou em separado porque ainda se recuperam de lesão.