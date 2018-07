Adilson define Vasco com Lorran e Thalles contra o Avaí

Assim, no treinamento desta sexta-feira, Adilson definiu o Vasco com a entrada de Lorran na lateral esquerda e de Aranda e Matheus Biteco no meio-de-campo. Além disso, Luan foi o escolhido para formar a dupla de zaga do vasco com Douglas Silva, enquanto Thalles, de volta após defender a seleção brasileira Sub-20, substituirá Kleber.

Nesta manhã, Adilson comandou treino tático de ataque contra defesa e interrompeu a atividade diversas vezes para orientar os jogadores. Sem goleiro, que no sábado será Martin Silva, os titulares foram escalados com: André Rocha, Luan, Douglas Silva e Lorran; Aranda, Fabrício, Dakson e Douglas; Guilherme Biteco e Thalles.

Já o time laranja, composto por reservas, treinou com os seguintes jogadores: Carlos César, Rafael Vaz, Henrique, Maxí Rodriguez, Jhon Cley, Rafael Silva, Kleber e Edmilson.

Enquanto isso, os goleiros treinaram com os preparadores Carlos Germano e Marcio Carzola. Guiñazu, Montoya, Marlon, Pedro Ken, Rodrigo e Diego Renan trabalharam em separado. Lucas Crispim e Jomar, que ainda se recuperam de contusões, fizeram trabalhos específicos.

Sem vencer há três jogos, sendo um deles pela Copa do Brasil, o Vasco ocupa a terceira colocação na Série B, com 32 pontos, e tenta reagir diante do Avaí para ter a chance de assumir a liderança da divisão de acesso, dependendo de tropeços do América Mineiro e do Ceará.