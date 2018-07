Adilson e Viçosa são os novos desfalques do Grêmio A sorte anda mesmo longe do Olímpico. Nesta quinta-feira, mais dois jogadores ingressaram no departamento médico. O volante Adílson e o atacante Junior Viçosa deixaram o treino da tarde machucados e são dúvida para o jogo de domingo contra o Atlético-PR.