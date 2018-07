Adilson elogia Vasco e vê time blindado antes de eleição

Como o duelo desta quarta-feira tinha pouca relevância em razão da vantagem inicial obtida pelo Vasco, a disputa eleitoral no clube chamou a atenção em São Januário. A eleição está marcada para a próxima quarta-feira e envolve cinco candidatos, sendo Eurico Miranda, Julio Brant e Roberto Monteiro os principais concorrentes.

Adilson garante que os jogadores estão conseguindo se manter afastados do clima de disputa política e destacou que o desempenho do time dentro de campo é a sua única preocupação nesse momento. "Nós estamos blindados. O Rodrigo (Caetano, diretor executivo do Vasco) sempre nos passa tranquilidade, então nos envolvemos. Precisamos melhorar, essa é a nossa preocupação", afirmou.

Após avançar na Copa do Brasil, o Vasco volta as suas atenções para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em décimo lugar, com 19 pontos, o time entra em campo no próximo sábado, quando vai receber o Paraná, no Estádio de São Januário, pela 14ª rodada.