Adilson esboça time do Vasco com Rodrigo e Dakson

O técnico Adilson Batista voltou a fazer testes no time do Vasco e praticamente definiu a equipe que enfrentará a Ponte Preta nesta quarta-feira, no jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. O zagueiro Rodrigo e o meia Dakson devem ser titulares diante da torcida, em São Januário.

Os dois já vinham sendo testados na equipe nos últimos dias e, no treino desta terça, Adilson definiu a escalação de ambos. Assim, o time deve ganhar no setor de criação, já que Dakson vai auxiliar Douglas na armação. O técnico vinha jogando com três volantes e apenas Douglas no setor nas últimas rodadas da Série B.

O jovem meia-atacante Lucas Crispim, de apenas 20 anos, também ganhou chances na equipe durante as atividades desta terça. Assim como Lucas, o meia Guilherme Biteco fez treino de bola parada. Os dois devem ficar como opção somente para o segundo tempo.

O treino terminou com um coletivo em campo reduzido, no qual Adilson chegou até a testar um novo esquema tático, como alternativa ao 4-4-2, sem dar maiores detalhes. Se não mudar o esquema, o técnico deve mandar a campo nesta quarta o time escalado com Martín Silva; Carlos Cesar, Rodrigo, Douglas Silva, Diego Renan; Guiñazu, Fabrício, Dakson, Douglas; Kleber e Thalles.