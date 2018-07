Adilson escala Rodrigo na zaga e faz testes no time do Vasco

O Vasco deve ter novidades na sua defesa para o jogo de quarta-feira com a Ponte Preta, em São Januário, pela terceira fase da Copa do Brasil. Nesta segunda-feira, em treinamento realizado no estádio, o zagueiro Rodrigo treinou ao lado dos companheiros, após se recuperar de uma lesão no joelho direito.

Assim, Rodrigo deve voltar ao time após longo período afastado e participar do duelo com a Ponte Preta. Já o meia Douglas, o volante Aranda e o lateral-direito André Rocha não participaram da atividade e, assim, podem ficar fora do jogo de volta, em que o Vasco entrará em campo com boa vantagem após o triunfo por 2 a 0 em Campinas, na semana passada.

Com dores no tornozelo esquerdo, Douglas realizará tratamento nesta tarde. Aranda se recupera de uma pancada sofrida no empate por 0 a 0 também com a Ponte Preta, pela Série B, no último sábado. Já André Rocha se queixa de dores no músculo posterior da coxa direita. Mesmo que não tenha esboçado um time titular no treinamento, o técnico Adilson Batista testou Dakson e Lucas Crispim na equipe vascaína.

Em um trabalho tático, um time de amarelo, com dez jogadores, foi escalado: Diogo Silva; Carlos César, Rodrigo, Douglas Silva e Diego Renan; Guiñazu, Fabrício e Dakson; Lucas Crispim e Kléber. Já uma equipe de laranja trabalhou com: Martín Silva; Luan, Anderson Salles e Marlon; Jhon Cley, Yago, Guilherme Biteco e Montoya; Rafael Silva e Edmílson.

Após meia hora de treino, Adilson incluiu Henrique, Marquinhos, Jordi e Rafael Copetti nas equipes, com alguns jogadores deixando o campo para realizarem trabalhos específicos com os preparadores físicos.

O time amarelo, então, treinou com Rafael Copetti; Rafael Vaz, Marlon, Lucas Crispim, Guilherme Biteco, Henrique, Jhon Cley, Rafael Silva e Edmílson. De laranja jogaram Jordi; Anderson Salles, Rodrigo, Lorran, Dakson, Montoya, Yago, Thalles e Marquinhos.

O Vasco volta a treinar nesta terça-feira, às 15h30, em São Januário, quando Adilson deve definir a escalação do time para o duelo com a Ponte Preta, que vale uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.