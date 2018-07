Adilson espera que Cruzeiro repita atuação na quarta

Embora o Cruzeiro tenha empatado por 2 a 2 com o Avaí, no Mineirão, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Adilson Batista acredita que o seu time terá chance de avançar às semifinais da Libertadores se repetir diante do São Paulo, no Morumbi, na próxima quarta-feira, a raça e a força ofensiva que apresentou principalmente no segundo tempo do duelo contra a equipe catarinense.

"É outra competição, outro adversário, ou você continua ou é eliminado. Então, precisamos recuperar esses atletas, conscientizá-los da importância do jogo, para que a gente entre atento. Fazer o jogo que foi feito aqui, nos dois tempos, mas a bola precisa entrar", afirmou o treinador, lembrando que o time precisará ter a sorte que faltou no duelo de ida, no Mineirão, onde o São Paulo venceu por 2 a 0 e não tomou gols após segurar uma forte pressão do adversário mineiro.

Adilson está esperançoso na possibilidade de o Cruzeiro voltar a mostrar o poder de reação exibido contra o Avaí, que terminou o primeiro tempo vencendo por 2 a 0.

"Foi a ambição, a determinação, a superação. Crescemos de produção, jogamos melhor e merecíamos até um outro resultado, em função de uns dois ou três lances que a gente esperava que fosse marcado, o gol anulado (de Henrique, em posição legal). Mas tem que destacar o segundo tempo, diante das dificuldades. Parabéns aos atletas", ressaltou.