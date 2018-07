Adilson fica fora do treino, mas não preocupa no Grêmio O técnico Renato Gaúcho esperava fazer um teste com o time completo do Grêmio nesta sexta-feira, mas ganhou um desfalque de última hora. Com bolhas no pé, o volante Adilson acabou sendo poupado da atividade, quando foi substituído por Ferdinando. Apesar do problema, o caso dele não preocupa os médicos e sua escalação está confirmada para o jogo de domingo, contra o Botafogo, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, pela última rodada do Brasileirão.