Adilson lamenta arbitragem após erro tirar taça do Vasco

RIO - Depois de ver o título do Campeonato Carioca escapar das mãos do Vasco, aos 46 minutos do segundo tempo, o treinador Adilson Batista criticou a arbitragem do clássico deste domingo, que validou o gol do volante flamenguista Márcio Araújo, em posição de impedimento. Ele disse que seu time é quem deveria ter conquistado o torneio estadual.

"Fizemos por merecer o título, fizemos bons jogos, fomos superiores nos clássicos, lamentamos mais um erro de arbitragem", declarou o treinador.

Contrariado com o erro, Adilson Batista teve de responder a várias perguntas sobre a arbitragem do clássico decisivo do Carioca. Tentou ser ponderado nas respostas. "A gente fica chateado porque era um título importante para nós, desejo nosso de presentear os atletas, direção, torcedor, quem está no dia a dia conosco."

O técnico também aproveitou para relembrar outro erro da arbitragem na oitava rodada do Carioca, que também acabou prejudicando o Vasco, justamente em um jogo contra o Flamengo. Na ocasião, o meia Douglas, em cobrança de falta, acertou um chute no travessão, a bola entrou 33cm dentro do gol, mas o juiz não o validou.

"Na bola do Douglas na primeira fase, estávamos um ponto atrás do Flamengo, eles já foram beneficiados lá atrás. Depois terminaram seis, sete, oito pontos na nossa frente, mas era a nossa liderança", reclamou Adilson.