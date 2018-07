Adilson não treina e Valdívia fica com a vaga de Otero no Atlético-MG

O técnico Oswaldo de Oliveira comandou um treino coletivo nesta terça-feira e praticamente definiu a escalação do Atlético Mineiro para enfrentar o lanterna Atlético Goianiense, às 20 horas, desta quinta-feira, no Independência, em Belo Horizonte, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Confira a classificação do Brasileiro Série A

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o venezuelano Otero está fora da partida. E, em seu lugar, segundo indicou o treino desta terça, jogará o meia Valdívia, o que manterá o esquema tático do Atlético.

Outra novidade foi a ausência do volante Adilson, que realizou um trabalho à parte na academia e foi substituído por Yago. Mas a expectativa é de que ele treine normalmente na quarta e tenha condições de jogo.

Facilmente derrotado pelo Santos na última rodada, por 3 a 1, o Atlético aposta no apoio de sua torcida para reverter o ânimo. "O torcedor tem que acreditar assim como nós acreditamos e trabalhamos. Acho que o papel do torcedor é esse: nos apoiar, acompanhar a equipe, independente da circunstância em que ela esteja", pediu o zagueiro e capitão Leonardo Silva.

O time titular do Atlético treinou nesta terça-feira com: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Yago, Elias, Valdívia e Cazares; Robinho e Fred.