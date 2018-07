Adilson pede Vasco menos afobado contra o Atlético-PR O técnico do Vasco, Adílson Batista, disse que o time precisa ter uma postura diferente se quiser vencer o jogo de domingo, contra o Atlético-PR, em Joinville (SC), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de São Januário precisa desesperadamente da vitória e ainda torcer por outros resultados para escapar do rebaixamento.