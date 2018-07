Adilson poupa titulares e faz mistério no Vasco No treino desta sexta-feira, no CFZ, o técnico Adilson Batista poupou os titulares de atividade de campo e comandou um coletivo entre os reservas e os juniores. Na movimentação, o destaque foi o jovem atacante Thalles. Marcou os dois gols do treino.