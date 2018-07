Adilson relaciona Diego Renan, e corta Thiago Heleno Depois de ser poupados das últimas duas partidas, o lateral-esquerdo voltou a ser relacionados pelo técnico Adilson Batista. Ele será um dos 21 jogadores convocados para a partida com o Ipatinga, no domingo, no primeiro duelo da semifinal do Campeonato Mineiro.