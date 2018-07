Adilson repete time em treino final do Vasco em Atibaia O elenco do Vasco realizou na manhã deste sábado o seu último treino em Atibaia, cidade do interior paulista, neste seu período de intertemporada motivado pela disputa da Copa do Mundo. Na atividade, o técnico Adilson Batista comandou um trabalho tático no qual repetiu a escalação titular usada nos últimos dias, com Dakson mantido no lugar de Douglas, que está suspenso e não poderá pegar o Santa Cruz, na próxima terça-feira, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.