Adilson saca Marlos e testa Denilson no São Paulo

Recém-contratado, Denilson entrou na equipe titular durante o treino, no lugar de Marlos - Dagoberto ficou isolado no ataque. Assim, o volante formou o meio-campo com Wellington, Lucas, Rivaldo e Carlinhos, substituto de Rodrigo Souto, liberado da atividade para resolver problemas pessoais. Ele estaria negociando sua saída do clube.

Carlinhos ficará com a vaga de Casemiro, integrado em definitivo à seleção brasileira Sub-20 para o Mundial da Colômbia. Cícero, estreante na rodada passada, e Fernandinho, autor de um dos gols na vitória sobre o Internacional, treinaram entre os reservas no primeiro esboço de Adilson Batista para o jogo contra o Atlético-GO, no próximo sábado, no Morumbi.

O time titular foi escalado com: Rogério Ceni; Jean, Xandão, Rhodolfo e Juan; Wellington, Carlinhos, Rivaldo e Lucas; Marlos (Denilson) e Dagoberto.