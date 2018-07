Adilson testa Montoya e trio ofensivo em treino do Vasco

RIO - Apesar do feriado de São Jorge no Rio de Janeiro, os jogadores do Vasco trabalharam duro nesta quarta-feira. Sob o comando do técnico Adilson Batista, a equipe treinou no gramado de São Januário visando o confronto contra o Luverdense, sábado, pela segunda rodada da Série B. E, a julgar pela atividade da manhã, o time deverá ter novidade na Arena Pantanal.

No treino tático desta quarta, Adilson manteve praticamente o mesmo time que empatou em 1 a 1 na estreia, contra o América, mas fez uma alteração importante: ele sacou o jovem volante Danilo e colocou em campo o atacante Montoya. Com isso, é provável que o Vasco volte a atuar com três jogadores na frente, com o colombiano compondo o setor com Thalles e Reginaldo.

Pela manhã, o também atacante Everton Costa postou uma foto em uma rede social em que aparece jogando videogame na sua casa. O jogador deixou o hospital na noite de terça-feira, após cinco dias de internação. Ele estava em observação desde que sofreu uma arritmia, na semana passada. O jogador ainda não sabe quando poderá voltar aos gramados.