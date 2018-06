Adilson treina entre os titulares e pode ganhar nova chance no Atlético-MG

O técnico Oswaldo de Oliveira testou uma novidade na equipe titular do Atlético-MG nesta terça-feira, na preparação da equipe para o jogo contra o Villa Nova, na quinta-feira, em Nova Lima, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O volante Adilson voltou a ganhar uma chance, após ficar de fora dos primeiros jogos do ano.

O jogador parecia fora dos planos do treinador porque foi incluído na delegação atleticana que disputou a Florida Cup, nos Estados Unidos. O Atlético mandou seu time B para a competição amistosa. Por isso, Adilson perdeu as duas primeiras rodadas do Estadual e ficou de fora também das atividades da pré-temporada.

Nesta terça, ele compôs o meio-campo ao lado Gustavo Blanco, Valdívia, Erik e Hyuri. Adilson treinou na vaga de Yago. "Caso o Yago não jogue, pode surgir uma oportunidade muito mais cedo do que eu esperava", disse o volante, surpreso com a oportunidade de treinar entre os titulares nesta terça.

"É muito mais cedo que ano passado, quando cheguei só em março. Estamos em janeiro ainda, tem muito tempo de trabalho. Se jogar o próximo jogo, é tentar fazer o melhor possível e entender que é ainda faz parte da preparação", afirmou o jogador, que pretende aproveitar a próxima chance para se estabelecer na equipe.

Oswaldo de Oliveira escalou a equipe titular nesta terça com Victor; Patric, Matheus Mancini, Bremer e Danilo; Adílson e Gustavo Blanco; Valdívia, Erik, Hyuri e Carlos. Os reservas treinaram com Cleiton; Carlos César, Felipe Santana, Iago Maidana e Mansur; Roger Bernardo e Lucas Cândido; Bruno Roberto, Pablo, Marco Túlio e Alerrandro.