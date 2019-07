Adilson volta a faltar a treino no Atlético-MG e deve ficar de fora do clássico

O volante Adilson voltou a ser ausência em um treino do Atlético-MG na tarde desta segunda-feira. O jogador, que pediu dispensa da atividade para resolver problemas particulares, tal como fizera no último sábado, nos jogos-treino contra América-MG e Coimbra, deve ficar de fora do clássico da próxima quinta-feira contra o Cruzeiro, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Mineirão.

Com o desfalque, Zé Welison será o substituto na posição de único volante no esquema 4-1-4-1 do técnico Rodrigo Santana. Quem também deve confirmar vaga na equipe titular é o jovem Alerrandro. Sensação do clube mineiro no ano, com 13 gols em apenas 19 jogos, o atacante da base desbancou o experiente Ricardo Oliveira nas últimas partidas antes da parada para a Copa América e foi escalado nos jogos-treino do sábado e na atividade técnica na Cidade do Galo na tarde desta segunda-feira.

Desta maneira, à exceção de Adilson, se a escalação for mantida com Victor; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Zé Welison; Chará, Elias, Luan e Cazares; Alerrandro, será a mesma formação que empatou por 1 a 1 com o São Paulo na última rodada antes da pausa para a Copa América, pela nona rodada do Brasileirão.

Para o lateral-direito Patric, a intertemporada serviu para aprimorar o que já vinha dando certo e ajustar certas deficiências, mas a ansiedade para voltar a campo só aumentou. "Deixamos tudo o que tínhamos para deixar no gramado e na academia, recarregamos as energias, aprimoramos a parte técnica e a tática também. Foi um período bom, mas difícil, ter de ficar sem jogos, sem sentir o calor da torcida e sem fazer o que a gente mais gosta, que é se preparar para aqueles 90 minutos e acréscimos", revelou o defensor.

Olhando para o restante da temporada, o clube anunciou a renovação de empréstimo do meia Nathan, de 23 anos, que pertence ao Chelsea e estava sem contrato desde o fim do mês de junho. Ele também participou das atividades desta segunda-feira na Cidade do Galo e está à disposição de Rodrigo Santana para os próximos jogos.