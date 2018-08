Adilson volta a treinar no Atlético-MG e pode substituir José Welison

O elenco do Atlético-MG se reapresentou nesta segunda-feira após a vitória sobre o Botafogo por 3 a 0 no domingo, fora de casa, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade no gramado foi a presença do volante Adilson.

O jogador de 31 anos se recuperou de uma lesão na panturrilha esquerda que o tirou dos sete jogos disputados após o reinício das competições. Adilson teve a lesão detectada durante a parada da Copa do Mundo, em 13 de julho. Ele não entra em campo desde a vitória sobre o Ceará por 2 a 1, em 13 de junho, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Nesta segunda, Adilson participou de uma atividade junto com os reservas, enquanto os titulares fizeram trabalho na academia. Desde que ele se machucou, o volante José Welison vem atuando como titular. No entanto, o jogador está suspenso da próxima partida por ter levado o terceiro cartão amarelo. Adilson ainda será avaliado para saber se já poderá entrar em campo na próxima partida, contra o Vasco, na quinta-feira.

Outra boa notícia foi que o atacante Edinho correu em volta do gramado e realizou atividade na academia. Ele está em fase final de recuperação da lesão muscular que sofreu na região posterior da coxa esquerda em 18 de julho, na derrota para o Grêmio por 2 a 0 pela 13ª rodada do Brasileirão.

BOM MOMENTO

O atacante Yimmi Chará concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira e falou sobre as duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Antes do triunfo sobre o Botafogo, a equipe bateu o Santos por 3 a 1 em casa. O colombiano também comentou sobre sua adaptação ao futebol brasileiro.

"É o que sempre digo, muito trabalho, atitude e vontade de fazer as coisas bem. Tem sido uma adaptação rápida e espero que eu possa dar muitas coisas para o clube. Venho aproveitando cada treinamento para me preparar bem e ter boas atuações. Eu sabia que não seria fácil, mas as coisas estão andando, pouco a pouco, e vamos chegando ao nível que estamos buscando", comentou o colombiano.

O Atlético volta a campo na quinta-feira, às 20h, para enfrentar o Vasco, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Thiago Larghi contará com o retorno de Elias, que cumpriu suspenso no domingo.