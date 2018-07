Adilson volta a treinar no Atlético-MG; Luan treina como titular

Um dia depois do zagueiro Gabriel, o volante Adilson voltou a treinar no Atlético-MG nesta terça-feira. Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, o jogador trabalhou ao lado de seus companheiros e se mostrou pronto para reforçar a equipe diante do Botafogo, nesta quinta, no Independência, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Adilson ficou um mês afastado dos gramados por causa da contusão. Apesar de ter trabalhado normalmente nesta terça, a tendência é que fique como opção no banco contra o Botafogo, já que integrou o time dos reservas na atividade tática comandada pelo técnico Roger Machado.

O treinador, aliás, encaminhou a escalação para quinta-feira com uma novidade significativa. O atacante Luan trabalhou entre os titulares pela primeira vez após um longo período afastado por lesão e deverá entrar em campo entre os 11 para pegar o Botafogo.

Outra mudança acontecerá na defesa, mas esta por causa de mais uma lesão no setor. Rodrigão, com um estiramento na coxa esquerda, dará lugar a Gabriel, que se recuperou de problema físico e está novamente à disposição.

Na lateral direita, sem suas três primeiras opções para o setor, Roger vai escalar Emanuel. Assim, o Atlético-MG deve ir a campo com: Victor; Emanuel, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Ralph, Elias e Cazares; Luan, Robinho e Fred.