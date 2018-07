Administradores admitem trocar gramado de Wembley

Depois dos jogadores escorregarem diversas vezes nos jogos, há exigências de uma investigação sobre o estado ruim do gramado, descrito como perigoso e constrangedor por jogadores. "Nós aceitamos e compreendemos a frustração com o estado do gramado de Wembley no último fim de semana, nas semifinais da Copa da Inglaterra", afirma a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) em nota oficial.

"Os problemas enfrentados no sábado foram por causa da forma como o campo foi preparado e as medidas usadas durante a noite eram incapazes de resolver a situação o suficiente para o jogo de domingo. Há um desafio único com o campo em Wembley e nós trabalhamos com consultores especialistas em gramados para resolver".

Wembley será palco de uma partida de rúgbi no sábado e depois disso a FA decidirá se realizará nova troca do gramado. Com a Copa do Mundo se aproximando, há temores de que os jogadores de Inglaterra e México possam se machucar no amistoso que será disputado em 30 de maio.