Admirador do Brasil, Drogba se sente à vontade no País da Copa

Ele nasceu na Costa do Marfim, mas um torcedor mais desavisado pode achar que Didier Drogba é brasileiro, tamanho o bom humor e a simpatia, mesmo nos momentos em que está concentrado. O principal jogador da seleção marfinense neste Mundial não é de se envolver em polêmicas e claramente parece entender a importância do torcedor em sua carreira.

Por onde passa, Drogba deixa uma legião de aficionados. Ele é um daqueles jogadores que, quando não faz algo pessoalmente para chamar a atenção, ataca pelas redes sociais.

Assim que chegou ao Recife, palco da estreia da Costa do Marfim no Mundial, contra o Japão, ele já tirou uma foto e postou em sua página do Instagram. A imagem repercutiu no mundo todo, até porque Drogba sempre faz questão de se referir ao Brasil com o maior respeito e carinho.

Durante a partida diante dos japoneses, cada vez que tocava na bola a torcida ia ao delírio. Antes, quando a delegação chegou ao hotel para o jogo, Drogba foi surpreendido por um garoto de 19 anos que se hospedou no mesmo hotel onde a Costa do Marfim ficou – gastou mais de R$ 1 mil de hospedagem – e, como prêmio, conseguiu não só tirar uma foto, como fazer um vídeo e ainda conversar um pouco com o jogador, que sempre respondeu com simpatia.

Durante os treinamentos, é norma que o atacante sempre seja o preferido e, por diversas vezes, responde com um aceno.

"Eu fiquei orgulhoso! É fantástico sentir esse amor, essa paixão do povo brasileiro. Sinto como se estivesse no meu país, na minha casa, na minha Costa do Marfim. É o mesmo sentimento. É muito bom para mim e para todo o time ter o apoio dos fãs dessa maneira", disse o destaque marfinense, após a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, no sábado passado.