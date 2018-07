Adrian Mutu pede desculpas por agredir barman

O incidente ocorreu no último sábado. Depois de discutir o valor de sua conta, segundo informaram testemunhas presentes no local, Mutu bateu duas vezes no barman e ainda o chutou quando estava no chão.

Afastado há nove meses após ser flagrado no doping pelo consumo do estimulante sibutramina, o atacante poderia voltar no próximo fim de semana contra o Catania, quando acabaria a sua suspensão. Mas com o novo incidente, a Fiorentina pode puni-lo e adiar o seu retorno.

"Quero oferecer minhas mais sinceras e profundas desculpas aos donos, ao clube, à comissão técnica, aos meus companheiros e aos torcedores. O que aconteceu nunca poderia ter ocorrido", lamentou o atacante em comunicado.