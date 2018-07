Adriano admite que 'deu motivos' para ficar fora da Copa

De saída do Flamengo, o atacante Adriano admitiu nesta quinta-feira que "deu motivos" para o técnico Dunga não o convocar para disputar a Copa do Mundo da África do Sul. O jogador, que vai defender a Roma, da Itália, também reconheceu que foi surpreendido ao ser cortado da seleção brasileira.

Veja também:

Empresário confirma acerto de Adriano com a Roma

"Eu achava que iria porque o Dunga sempre falou que não importava o que acontecia comigo fora da seleção. Lá dentro sempre fiz meu trabalho, tive regularidade muito boa. Claro que fiquei chateado, mas a vida vai continuar. Eu também dei motivos para ele não me convocar", admitiu.

Sem brilhar na seleção nos últimos jogos, Adriano se destacou neste ano fora dos gramados por conta de problemas pessoais e disciplinares. Ao todo, faltou a 13 treinamentos no Flamengo, e acabou ficando fora de forma.

"Essa Copa [da África], para mim, era a última. Não foi possível, mas não vou torcer contra. Tenho muitos amigos lá. Não estou disputando, mas fiz parte do grupo. Isso já é uma alegria para mim", declarou.