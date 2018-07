Adriano assina contrato para jogar no Atlético-PR

CURITIBA - O Atlético Paranaense confirmou nesta terça-feira a contratação do atacante Adriano, que vinha realizando trabalhos físicos no clube desde dezembro do ano passado. Os detalhes do acordo não foram revelados pelo clube de Curitiba, que agora contará com o jogador para a disputa da Copa Libertadores.

A definição sobre a assinatura ou não de um contrato entre Adriano e o Atlético-PR precisava acontecer no início desta semana para que o clube tivesse condições de inscrevê-lo na fase de grupos do torneio continental - após avançar na fase preliminar, a equipe estreia diante do The Strongest, nesta quinta-feira, às 20 horas, em casa.

Adriano não disputa uma partida oficial desde março de 2012, quando estava no Corinthians, que posteriormente rescindiu o seu contrato. No mesmo ano, o atacante tentou retornar ao futebol pelo Flamengo, mas precisou passar por uma cirurgia no pé esquerdo e depois acabou sendo dispensado em razão das seguidas faltas ao clube.

Agora no Atlético-PR e de contrato assinado, Adriano tentará retomar uma carreira que inclui a participação em uma Copa do Mundo, a de 2006, e passagens por Flamengo, São Paulo e Corinthians, no futebol brasileiro, e também Inter de Milão, Fiorentina, Parma e Roma, na Itália.

Para isso, porém, terá que se afastar dos problemas extracampo que o atrapalharam nos últimos anos. No Atlético-PR, o atacante realizou intensos trabalhos físicos nas últimas semanas, perdeu peso e, mesmo após faltar a alguns treinamentos, assinou contrato para defender o clube, selando o seu retorno ao futebol.