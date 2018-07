Adriano deixa hospital e começa recuperação da cirurgia no tendão

SÃO PAULO - O atacante Adriano recebeu alta na manhã desta quinta-feira, um dia depois de passar por cirurgia no tendão de Aquiles no Hospital São Luiz, em São Paulo. Agora, ele começa a recuperação física, que deve deixá-lo cinco meses afastado do time do Corinthians.

Adriano sofreu a lesão no treino da última terça-feira, quando fazia exercícios no gramado do CT do Parque Ecológico e teve um rompimento do tendão de Aquiles da perna esquerda. Segundo o médico do clube, Joaquim Grava, a cirurgia foi um sucesso.

Assim, Adriano deixou o hospital nesta quinta-feira e embarcou para o Rio, onde ficará até o dia 2 de maio, quando volta a São Paulo para fazer o tratamento no Corinthians. Nesses primeiros dias, a recomendação médica é de repouso absoluto.

A previsão inicial é de que Adriano fique cinco meses sem jogar, mas Joaquim Grava disse acreditar num retorno antes desse prazo. Isso, no entanto, dependerá da dedicação do jogador ao longo do cansativo processo de recuperação.

Contratado no dia 28 de março pelo Corinthians, com quem assinou contrato até junho de 2012, Adriano ainda não estreou com a camisa corintiana - vinha se recuperando de cirurgia no ombro direito realizada em janeiro. Agora, se a recuperação correr bem, só deve jogar na reta final do Brasileirão.