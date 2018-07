Adriano descarta volta ao Brasil e diz que fica na Roma até 2012

Em má fase na Roma, Adriano tem sido alvo do interesse e de especulações envolvendo diversas equipes brasileiras. Entre elas, os rivais Corinthians e Palmeiras, que pareciam ser os maiores interessados em contratá-lo para 2011. O Flamengo, ex-clube do atacante, corria por fora. No entanto, o jogador garantiu que permanecerá na equipe italiana até 2012.

Em entrevista ao jornal esportivo italiano Corriere Dello Sport, ao ser perguntado sobre qual time defenderia em 2011, o atleta respondeu: "Roma, com certeza". "Ouvi falarem muita coisa, falaram muito do Adriano sem ouvir o Adriano, sem conhecer", comentou.

Nos últimos dias, o empresário do jogador, Gilmar Rinaldi, havia dito que aconselhou Adriano a permanecer na equipe romana e que, se algum dia saísse, que fosse pela "porta da frente".

"Não vou [voltar ao Brasil em janeiro]. Vou ficar na Roma. Estou feliz por permanecer", declarou Adriano, que ainda comentou o interesse de Palmeiras, Corinthians e Flamengo em seu futebol. "Qualquer jogador fica feliz de ser o centro das atenções de tantos clubes. Mas eu já tenho um clube, que é a Roma", garantiu.

Nem mesmo uma possível proposta do Flamengo, clube de seu coração, pelo qual foi formado e se sagrou campeão brasileiro em 2009, parece mudar o pensamento de Adriano. "Eu sou muito ligado ao Flamengo, mas eu fiz a minha escolha: a Roma", concluiu.

Objetivos. Adriano disse ainda que pretende dar muita alegria ao torcedor romano. "Quero representar de verdade o que foi a minha contratação, dar tudo de mim pela Roma, fazendo o que sempre fiz, anotando gols e dando alegria à torcida."

Nos últimos dias, muitas especulações sobre o retorno de Adriano circularam entre os clubes do País. O Corinthians já teria tudo acertado com o atleta e faltaria apenas a liberação da Roma. Já o Palmeiras teria tentado atravessar a negociação do arquirrival ao fazer uma oferta superior.