Adriano desfalca o Flamengo na Libertadores

Adriano mais uma vez desfalcará o Flamengo. Embora tenha treinado normalmente nesta segunda-feira, o atacante será poupado no confronto de quarta-feira contra a Universidad Católica, fora de casa, pela Copa Libertadores.

Como Adriano não teria condições ideais, a comissão técnica decidiu preservá-lo para a final da Taça Rio, domingo, contra o Botafogo. O atacante havia se recuperado de uma lombalgia e treinou na última sexta-feira, mas voltou no sábado a sentir dores nas costas. Assim, desfalcou o Flamengo na semifinal contra o Vasco.

"O Adriano está treinando, como todos viram hoje (segunda-feira), mas ainda não está se sentindo confiante para o jogo de quarta-feira. Preferiu evoluir durante a semana para o domingo", explicou o médico Marcio Tannure. Nos próximos dias, Adriano seguirá treinando no Rio de Janeiro.

Este, aliás, não será o único desfalque do Flamengo para o jogo contra a Universidad Católica. Com uma lesão na coxa, o meia Michael também está fora. "Michael sentiu uma dor no adutor da coxa direita após o jogo de ontem (domingo), e preferimos deixá-lo aqui essa semana, para tratar e ver como vai evoluir", contou Tannure.