Adriano deve substituir Daniel Alves no Barcelona

O brasileiro Adriano deverá ser o escolhido pelo técnico Pep Guardiola para ocupar a lateral direita do Barcelona na partida contra o Mallorca, sábado, válida pelo Campeonato Espanhol. O defensor substituirá o também brasileiro Daniel Alves, que precisará cumprir suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos

"Temos Adriano no plantel e, portanto, o mais normal é que seja ele que jogue em Palma no próximo sábado. Apesar de que teremos que observar todas as opções", afirmou Guardiola, confirmando que o brasileiro, que participou de oito jogos no Campeonato Espanhol, é o favorito para substituir Daniel Alves.

Adriano é lateral-esquerdo de origem, mas também pode ser improvisado na lateral direita, como deverá ocorrer no sábado, e como meia. Seu retrospecto contra o Mallorca, fora de casa, é bom. Quando estava no Sevilla, ele atuou quatro vezes, com três empates e uma vitória.