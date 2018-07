Adriano deve trocar o Flamengo pelo futebol italiano

Representantes da Roma devem chegar ao Brasil nesta semana para iniciar as conversas com Adriano. No domingo, o atacante alegou dores musculares para não entrar em campo e desfalcou o Flamengo na vitória sobre o Grêmio Prudente por 3 a 1, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

A contratação de Adriano pela Roma também conta com o apoio do técnico Claudio Ranieri, de acordo com informações do jornal italiano Corriere dello Sport. O vice-campeão italiano já conta no seu elenco com os goleiros Doni, Julio Sérgio e Artur, o zagueiro Juan, e os meio-campistas Taddei e Júlio Baptista.

O momento do Flamengo é de instabilidade e reformulação. A permanência do atacante Vágner Love também é incerta. Ele tem vínculo até o meio do ano e pode voltar para o futebol europeu. A diretoria do time carioca quer estender o empréstimo com o CSKA Moscou, da Rússia, até o fim do ano, mas dificilmente terá sucesso na sua tentativa.