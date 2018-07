Adriano diz estar pronto para comandar o Fla na decisão

A exemplo de Ronaldo, Adriano disse ter as costas largas para aguentar as cobranças, as pressões e a as manchetes que invadem sua vida particular. Nesta sexta-feira, às vésperas da final da Taça Rio, o atacante afirmou que está pronto para comandar o Flamengo na partida decisiva, diante do Botafogo, no domingo.

Veja também:

Andrade minimiza atrito entre Bruno e Petkovic

Cauteloso, Botafogo diz não se importar com crise do Fla

"Estou em ótimas condições para enfrentar o Botafogo", afirmou o jogador, em um momento em que é questionado por sua demora na recuperação de uma contusão lombar e pelo seu comportamento fora de campo.

Adriano também reforçou sua esperança de ser chamado pelo técnico Dunga para disputar a Copa do Mundo da África do Sul. "Espero ser convocado. Estou tranquilo. Vão existir obstáculos, mas tenho de superá-los", declarou Adriano, certo de que qualquer polêmica envolvendo seu nome ganha uma dimensão maior. "Estou acostumado. Já sei lidar com isso. Estou sempre aberto para falar sobre tudo".

Vestido com camisa amarela na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca (zona oeste), tudo levava a crer que ele estava lá com interesses voltados para a seleção brasileira. Mas não era verdade, embora a causa também fosse nobre.

Adriano participou nesta sexta do lançamento da cartilha "Na Rede Certa" contra o tráfico de crianças e adolescentes no esporte. Atleta-símbolo da ação voltada principalmente para pais, jovens jogadores, clubes e conselheiros tutelares, ele usou o próprio exemplo para alertar a todos sobre esse crime "tão comum".

"Enfrentei isso no começo, mas não entrei nessa. Sei que as pessoas têm dificuldades e acabam aceitando dinheiro e promessas de empresários que querem levar os filhos delas para o exterior. É preciso tomar cuidado", ressaltou. "Passei por dificuldades, mas não desisti. Só os fortes vencem".

Adriano aproveitou a visita à CBF e recebeu, com cinco meses de atraso, os troféus de artilheiro e melhor atacante do Campeonato Brasileiro de 2009 - ele faltara à festa organizada pela entidade, um dia após a conquista rubro-negra, em dezembro, para premiar os destaques do campeonato.